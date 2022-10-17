Три знака Зодиака скоро будут иметь большие финансовые проблемы: откуда ждать бед?

Эта неделя принесет трем знакам Зодиака массу проблем, которые выльются в большие затраты. Финансовые проблемы будут настолько глобальными, что некоторые, возможно, залезут в долги. Другие просто останутся налегке. Это будет вызвано внезапными аварийными ситуациями, незапланированными ремонтными работами и возможно проблемами со здоровьем. Кому следует волноваться, рассказала астрологиня Арина Артуровна.

Дева

Первыми в этом перечне невезучих – Девы. Астролог говорит, что финансовые расходы у них будут по невнимательности. Вас могут бросить на деньги. Вы можете прогореть там, где ждали 100% успеха. Также не исключены различные аварийные ситуации и поломки дома или с автомобилем, которые будут нуждаться в немедленном и дорогом ремонте. Астролог советует по возможности не делать на этой неделе никаких инвестиций.

Стрелец

Стрельцы могут стать жертвами воров. Будьте очень осторожны. Убедитесь, что ваше жилье надежно закрыто, выходя из дома. А еще не носите с собой много денег. И вообще, смотрите личные вещи, в том числе и автомобиль. Кроме этого финансовые неприятности могут ждать тех, у кого есть дети. У них могут возникнуть внезапные проблемы со здоровьем, которые будут нуждаться в больших капиталовложениях.

Козерог

Козерогам следует быть внимательными на дороге. В лучшем случае вам грозит штраф от полиции, в худшем ДТП с большими затратами на ремонт автомобиля. Также, неприятности могут подстерегать на работе. Очень внимательно на этой неделе отнеситесь к своим обязанностям, тщательно читайте все, что подписываете. Внимательно проверяйте все, что выполняете или что должны проконтролировать. Если удастся эту неделю пережить без чрезвычайных ситуаций, то уже в конце месяца возможен наоборот большой успех. В частности, повышение или новая перспективная работа.