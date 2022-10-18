П’ять зодіакальних знаків у 2023 році почнуть нове життя: що на них чекає

Початок 2023 року кардинально змінить життя представників п’яти знаків зодіаку. На них чекає переїзд, який принесе море вражень та перспектив. За словами астрологів, нове життя вже за кілька місяців почнеться у Водоліїв, Близнюків, Стрільців, Дів та Козерогів. Починаючи з січня 2023 року їм просто шалено щаститиме.

Водолії

Переїзд стане для Водоліїв переломним етапом у житті. В новому місті чи районі на них чекає доленосне знайомство. Представники знаку закохаються до нестями і незабаром одружаться. Що ж стосується Водоліїв, які вже у шлюбі, їм на початку 2023-го судилося зробити наступний крок у стосунках, а саме завести дітей.

Близнюки

Народженні під цим сузір’ям замисляться про переїзд просто у Різдвяні свята. Свій задум вони реалізують дуже швидко, знайдуть затишне житло та облаштують побут. Новий дім стане для Близнюків втіленням заповітної мрії, саме тим сімейним гніздечоком, до якого можна привести кохану людину.

Стрілець

Причиною переїзду на зорі 2023 року для Стрільців стане робота. На них чекає підвищення, а можливо представники знаку навіть очолять новий відділ у іншому місті. Доходи Стрілців після переїзду почнуть стрімко зростати і не виключено, що згодом вони з’їдуть з орендованої квартири та придбають власне житло.

Діва

Діви, як і Водолії, одразу ж після переїзду знайдуть свою другу половинку. Це кохання підхопить представників знаку та закрутить у вихорі щастя. На них чекає безліч незабутніх моментів та позитивних емоцій.

Козеріг

Для представників цього знаку на новому місці почнеться зовсім інше життя. Вони перегорнуть сторінку та залишать своє минуле позаду. У січні 2023-го Козероги отримають шанс проявити себе на роботі та чудово впораються з поставленим завданням. Після цього у них збільшаться доходи, а на горизонті з’являться нові заманливі перспективи.