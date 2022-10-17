Українці можуть отримати ряд виплат, але термін подання заявки обмежений

В Україні кілька мільйонів осіб стали внутрішньо переміщеними. Всі вони мають право оформити соціальну допомогу, яка становить 2000 гривень на дорослого і 3000 на дитину або особу з інвалідністю. Гроші мають приходити кожного місяця на кожного члена родини. Але, як повідомили у Міністерстві з питань інтеграції, є дуже багато осіб, що від квітня ще жодного разу не отримали свої гроші. Все через велику кількість заявок, яку відповідні організації просто не встигали опрацювати. Людям дозволили подавати заявки повторно і зробити це можна до 1 грудня 2022 року.

Для оформлення повторної заявки потрібно прийти в органи соціального захисту населення

Взагалі, ці заявки оформлюються в “Дії”. Але якщо мова про повторну подачу, то ефективніше буде особисто прийти в органи соціального захисту населення, та заповнити все вручну на спеціальному бланку. У вас зобов’язані прийняти заявку та опрацювати її, а якщо з якихось причин виникають труднощі, телефонуйте за номерами 15-48 або +38 (066) 813 62 39. Якщо гроші не приходять вчасно, потрібно одразу ж про це повідомляти.

“Виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3, 12 та 23 числа, але виплати відбувається один раз на місяць. Якщо виникають затримки та виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які потрібно усувати якнайшвидше”, – підкреслили в Міністерстві.

Дані виплати можуть оформлювати й всі звільнені від окупації

Ірина Верещук заявила, що вже після 20 жовтня соціальну допомогу почнуть виплачувати всім, хто весь цей час перебував під окупацією. Збройні Сили України протягом вересня та жовтня звільнили багато сіл та міст, і щодня продовжують це робити. Всі люди, мають право одразу ж отримати фінансову та гуманітарну допомогу.