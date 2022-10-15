Банкоматы ПриватБанка “съедают” деньги клиентов: что происходит?

На сайте Минфина можно прочитать множество разнообразных историй, которыми делятся клиенты разных банков. Преимущественно эти истории отрицательного характера, о разного рода проблемах, которые возникали у людей в процессе сотрудничества с банками. Например, в последнее время очень участились комментарии, что банкоматы ПриватБанка не выдают денег. При этом с карты деньги списывают, а вот клиент их по непонятным причинам получить не может. С одним мужчиной подобное случилось уже в четвертый раз за последние несколько месяцев.

Мужчина хотел снять 4000 гривен, но что-то пошло не так

Клиент пожаловался, что хотел снять 4000 гривен в банкомате ПриватБанка, но когда пришло время забирать деньги, они не появились в окошечке. Банкомат выдал какой-то сбой. Карточку удалось вернуть, но денег на ней уже не было.

“Снимал в банкомате 4000 грн, снова в их банке какая-то проблема и банк деньги списал с карточки и не выдал, эта история с этим горе-банком у меня четвертый раз на 7 месяцев, в очередной раз я без денег и должен ждать когда они там разберутся . Почему я как клиент всегда в минусе?” – возмущается мужчина.

В банке обоснованного объяснения почему так случилось никто не предоставил. Обошлись стандартным: “Извиняемся от имени банка за возможные неудобства. Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств на устройстве, инкассировать его. Мы стараемся успеть ответить в обещанный вам срок”.

Ранее ПриватБанк сообщил о выводе из обращения некоторых купюр

Следовательно, постепенно будут выводить из обращения бумажные банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Речь о купюрах выпущена в 2003-2007 годах. В то же время, людям волноваться не нужно. Деньги будут действительны, ими можно будет рассчитываться и обменивать на купюры нового образца не придется.