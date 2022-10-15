Какая пенсия у большинства украинцев в октябре: опубликована статистика с точными цифрами

В октябре произошел перерасчет пенсий. Точнее, даже не перерасчет, а доплата некоторым категориям населения. Под нее попали военные пенсионеры, те кому от 70 до 75 лет. А также 65-летние, которые выполнили все требования относительно необходимого стажа, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Та пенсия, которая пришла людям в октябре, будет у них минимум весь следующий год, ведь Правительство заморозило ее размер, как и размер минимальной зарплаты из-за критической экономической ситуации в стране

Пенсионный Фонд опубликовал статистику, сколько процентов пенсионеров, какую пенсию получают

Согласно опубликованной Пенсионным Фондом статистике, львиная доля, а именно подавляющее большинство украинцев получают от 2000 до 3000 гривен ежемесячно. Их процент составляет 38,44. Остальные показатели выглядят следующим образом:

До 2000 гривен ежемесячно получает только 0,64% граждан. От 3000 до 4000 грн. получает 23,54%. От 4000 до 5000 гривен получают 11,40%. От 5000 до 10 000 гривен получают 19,07%, что больше предыдущего показателя. Более 10 000 гривен получает 6,9% пенсионеров. Вероятно это владельцы максимальной пенсии или судьи и прокуроры, у которых пенсия рассчитывается совсем иначе, чем у представителей всех других профессий.

Что касается октябрьских повышений, то 70-летним досчитали по 300 гривен, а военным, получившим инвалидность в результате боевых действий, теперь будут платить не 4 396 гривен, а 6 532 гривны.

Возможны небольшие задержки выплат

Министр социальной политики Оксана Жолнович предупредила, что в октябре и в последующие месяцы возможны небольшие задержки с выплатой пенсий, но они будут не критичны. Максимум несколько дней. Все потому, что распределением средств на разные сферы занимается Государственное Казначейство и там сначала закрывают потребности армии, а вот социальная сфера на втором месте.