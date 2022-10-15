Яка пенсія у більшості українців з жовтня: опубліковано статистику з точними цифрами

В жовтні трапився перерахунок пенсій. Точніше навіть не перерахунок, а доплата деяким категоріям населення. Під неї потрапили військові пенсіонери, ті кому від 70 до 75 років. А також 65-річні, які виконали всі вимоги стосовно необхідного стажу, а це 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Та пенсія, яка прийшла людям у жовтні буде в них мінімум весь наступний рік, адже Уряд заморозив її розмір, як і розмір мінімальної зарплати через критичну економічну ситуацію в країні.

Пенсійний Фонд опублікував статистику, скільки відсотків пенсіонерів, яку пенсію отримують

Згідно з опублікованої Пенсійним Фондом статистики, левова, а саме переважаюча більшість українців отримують від 2000 до 3000 гривень щомісяця. Їх відсоток становить 38,44. Інші показники виглядають наступним чином:

До 2000 гривень щомісяця отримує лише 0,64% громадян. Від 3000 до 4000 грн отримує 23,54%. Від 4000 до 5000 гривень отримують 11,40%. Від 5000 до 10 000 гривень отримують 19,07%, що більше ніж попередній показник. Понад 10 000 гривень отримує 6,9% пенсіонерів. Ймовірно це власники максимальної пенсії, або судді і прокурори, в яких пенсія розраховується зовсім інакше ніж у представників усіх інших професій.

Стосовно жовтневих підвищень, то 70-річним дорахували по 300 гривень, а військовим, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій тепер платитимуть не 4 396 гривень, а 6 532 гривні.

Можливі невеликі затримки виплат

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович попередила, що в жовтні і протягом наступних місяців можливі невеликі затримки з виплатою пенсій, але вони будуть не критичні. Максимум кілька днів. Все через те, що розподілом коштів на різні сфери займається Державне Казначейство і там спочатку закривають потреби армії, а от соціальна сфера на другому місці.