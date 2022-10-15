2023 – год Черного Кролика: нескольким знакам Зодиака он принесет радикальные перемены

2022 по восточному календарю является годом Черного Водяного Тигра, а вот следующий будет годом Черного Водяного Кролика. Астрологи говорят, что это означает невероятные изменения для пяти знаков Зодиака. Им предстоит много трансформаций. У некоторых жизнь и вовсе изменится до неузнаваемости и совсем в неожиданную сторону.

Овны

Овнам в 2023 году удастся найти свою половинку. Вообще, этот год будет годом семьи, детей и любви, поэтому именно этим сферам и нужно уделить немало внимания. Кто-то наконец станет мамой или папой, кто-то женится, а другие просто влюбятся. Из других удовольствий — неожиданное, но очень желаемое путешествие.

Раки

Раки, являющиеся по жизни замечательными семьянинами, в следующем году будут иметь шанс хорошо развить собственную карьеру. Им будет очень везти во всех начинаниях. Материальный достаток станет гораздо лучше. Вас ждет много интересных знакомств, рабочих поездок и интересных событий. Нынешний год для многих представителей знака станет началом совершенно нового этапа в жизни.

Весы

У Весов будет очень насыщенный год. Одни могут обзавестись семьей, другие начать новый бизнес. Те, кто уже имеет семью с головой, погрузятся в работу и все будет не зря. Деньги к вам будут тянуться как магнитом, а с ними будет существенно увеличиваться и уверенность в собственных силах. Возможно много больших покупок, на которые всегда не хватало денег.

Козероги

У Козерогов есть шанс обрести любовью всей жизни, а если у вас уже есть семья, то вы будете наслаждаться гармонией, которая в ней образуется. В вашей паре как будто наступит второй медовый месяц. Также многим удастся купить недвижимость. Денег будет хватать и вы найдете много способов, как приумножить их еще больше.

Рыбы

У Рыб наступает затяжная белая полоса. Все трудности позади. Выдохните и наслаждайтесь жизнью. Правда, не сильно расслабляйтесь с финансами. Их не стоит легкомысленно тратить.