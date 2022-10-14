Они вам не пара: названы три знака Зодиака, которые совсем не годятся для семейной жизни

Есть люди, которые сознательно стремятся к семейным отношениям, мечтают о детях и счастливой супружеской жизни. А есть и такие, кому все это не доставляет должного удовольствия, не есть в приоритете, или просто в отношениях не везет, по непонятным причинам. Астрологи назвали три знака, которым очень редко удается выстроить прочные отношения. Так что если вы мечтаете о “жили они долго и счастливо”, лучше их избегайте.

Овен

Овны великие авантюристы. Им нравится завоевывать, познавать что-то новое, играть с чувствами как своими, так и чужими. Им очень быстро надоедает домашняя рутина и партнер, каким бы любимым он ни был. Овны не со зла начинают заглядывать налево, и не из-за каких-то проблем в отношениях. Рано или поздно это происходит само по себе, как бы их половинка не пыталась этого избежать. Овнами управляет планета Марс, а это значит, что они имеют очень большое сексуальное влечение. Словом, это не лучшие пассии для того, чтобы планировать с ними что-нибудь серьезное и долговременное.

Близнецы

Этим знаком управляет планета Меркурий, а это значит, что Близнецы обожают общаться, очень коммуникабельны и всегда умеют заинтересовать людей. Они обожают быть в центре внимания, и очаровывают всех своим непринужденным поведением. Партнером Близнеца не может быть человек, склонный к ревности, Близнецы любят флирт и не считают его чем-то запрещенным. В общем, с этим знаком можно построить крепкую семью, но партнер никогда не будет в ней главным. Мир будет крутиться вокруг Близнеца, а все остальное потом.

Стрелец

Стрельцы в чем-то напоминают Овнов. Они любят постоянно узнавать что-то новое, путешествовать. И ненавидят сидеть на одном месте. Семейная рутина — это точно не то, что доставляет им удовольствие. Стрелец будет всегда искать порцию адреналина и партнера это быстро может утомить. Кроме этого Стрельцами управляет планета Юпитер, которая дарит им незаурядное везение. Если отношения заканчиваются, Стрелец без проблем и очень быстро находит другие.