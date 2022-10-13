Названы четыре знака Зодиака, которым в октябре грозит большая опасность

Октябрь будет беспокойным для нескольких знаков Зодиака. Известная астрологиня Арина Артуровна сообщила, что как минимум четырем знакам грозит большая опасность. Они могут иметь проблемы со здоровьем, могут попадать в опасные для жизни и здоровья ситуации. Кому нужно уберечься и где быть максимально внимательным? Рассказываем.

Овен

Овнам нужно быть осмотрительными на дороге. Есть большой риск попасть в ДТП. Тщательно проверьте свой автомобиль, а если вы давно планируете пройти диагностику – сделайте это. Отнеситесь к этой задаче со всей серьезностью. Кроме этого вас подстерегает и ряд других неприятностей. Могут быть проблемы на работе вплоть до увольнения. Старайтесь не вступать в ссоры с руководством.

Скорпион

Скорпионам может напомнить о себе хроническая болячка. При этом могут вылезть на поверхность и другие проблемы со здоровьем. Астролог рекомендует не игнорировать недомогание и в идеале показаться врачу. Давно пора пройти медосмотр, можно пропить витамины, и немного отдохнуть. В противном случае организм просто сдасться.

Рыбы

Рыб тоже подстерегает опасность на дороге, а еще вам следует избегать любых рискованных ситуаций. Все, что может нанести вам травму, стоит отложить, как минимум до ноября. Это не только нечто глобальное, например, прыжки с парашютом, но и банальное восхождение на гору, экстремальное катание на самокате, роликах или коньках. Будьте очень осмотрительны. Кроме этого, астролог рекомендует отказаться от дальних поездок.

Козерог

У Козерогов ситуация такая же, как и у Скорпионов. Они истощены, а еще сказывается осенний период, когда вокруг серо и резко становится холоднее. В настоящее время часто обостряется множество болячек и цепляются вирусные заболевания. Поберегите себя. Не пренебрегайте теплой одеждой, не пренебрегайте первыми проявлениями простуды. Иначе можете слечь так, что придется обращаться за помощью к врачам.