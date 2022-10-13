Названо чотири знаки Зодіаку, яким в жовтні загрожує велика небезпека

Жовтень видасться неспокійним для кількох знаків Зодіаку. Відома астрологиня Аріна Артурівна повідомила, що як мінімум чотирьом знакам загрожує неабияка небезпека. Вони можуть мати проблеми зі здоров’ям, можуть потрапляти у небезпечні для життя та здоров’я ситуації тощо. Кому треба поберегтися і де бути максимально уважним? Розповідаємо.

Овен

Овнам потрібно бути обачними на дорозі. Є великий ризик потрапити у ДТП. Ретельно перевірте свій автомобіль, а якщо ви давно плануєте пройти діагностику — зробіть це. Віднесіться до цього завдання з усією серйозністю. Крім цього на вас підстерігає й ряд інших неприємностей. Можуть бути проблеми на роботі впритул до звільнення. Намагайтесь не вступати в сварки з керівництвом.

Скорпіон

Скорпіонам може нагадати про себе хронічна болячка. Разом з цим можуть вилізти на поверхню й інші проблеми зі здоров’ям. Астролог рекомендує не ігнорувати нездужання та в ідеалі показатися лікарю. Давно пора пройти медогляд, можливо пропити вітаміни, і трішки відпочити. В протилежному випадку організм просто здасться.

Риби

На Риб теж чатує небезпека на дорозі, а ще вам варто уникати будь-яких ризикованих ситуацій. Все, що може нанести вам травму варто відкласти, як мінімум до листопада. Це, не лише щось глобальне, наприклад, стрибки з парашутом, а й банальне сходження на гору, екстремальне катання на самокаті, роликах чи ковзанах. Будьте дуже обачними. Крім цього астролог рекомендує відмовитись від далеких поїздок.

Козеріг

У Козерогів ситуація така ж, як і у Скорпіонів. Вони виснажені, а ще дається взнаки осінній період, коли довкола сіро і різко стає холодніше. В цей час часто загострюється безліч болячок та чіпляються вірусні захворювання. Побережіть себе. Не нехтуйте теплим одягом, не нехтуйте першими проявами застуди. Інакше можете злягти так, що доведеться звертатися за допомогою до лікарів.