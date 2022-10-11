Названы три категории украинцев, которые могут оформить европейскую пенсию

Жить в Украине и получать пенсию из Польши? Да, это реально. По крайней мере, для тех людей, которые имеют стаж работы в соседней стране. При этом не обязательно весь стаж нарабатывать исключительно в польских компаниях. Можно даже год проработать и претендовать на социальные выплаты. Но и их размер в данном случае будет соответствующим (скудным). Так кто на что претендует и при каких условиях? Рассказываем.

Есть три группы людей, которые могут оформить польскую пенсию

В настоящее время существует три возрастных категории украинцев, которые могут оформить польскую пенсию.

Первая группа – рожденные до 1949 года. Для этого нужно иметь минимальный стаж, приобретенный совместно в Украине и Польше. Для женщин минимум 20 лет, а для мужчин минимум 25. При этом в Украине вы можете наработать 19 лет, а в Польше только один. На польскую пенсию претендуете. Вторая группа. Люди родились в промежутке между 1949 и 1969 годами. Эти люди могут рассчитывать на выплату, но ее размер варьируется от количества налогов, которые они и работодатель заплатили. Иногда пенсия может составлять всего один или два злотых. И такое бывает. Третья группа это лица, рожденные после 1969 года. Ситуация идентична, как в предыдущей группе, но немного лучше. Работодатели этих лиц уплачивали налоги и в Пенсионный фонд и в ZUS, тогда как в предыдущем пункте только в одну из этих организаций.

Конечно, чтобы претендовать на выплаты, главное условие — это официальное трудоустройство.

Польша продолжает поддерживать украинцев выплатами

Беженцы, которые остаются жить в Польше и в дальнейшем могут получать помощь, но если вы планируете вернуться в Украину, об этом обязательно следует уведомить организацию, в которой эта помощь оформлялась. В противном случае придется заплатить штраф.