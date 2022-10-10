Конец года принесет много трагических событий двум знакам Зодиака

К концу 2022 г. осталось уже не так много времени. Через менее чем три месяца начнется 2023 год и казалось бы, ну что кардинального может случиться за такой короткий промежуток. Но астрологи призывают не расслабляться.

По крайней мере, двум знакам Зодиака нужно находиться в тонусе и быть готовыми к плохим новостям и трагическим событиям. Их планы могут быть полностью разрушены. Речь о Близнецах и Весах.

Близнецы

Близнецам следует быть очень осторожными на работе и в том окружении, в котором они находятся в течение дня. Совсем скоро за их спиной будет вестись множество интриг и сплетен. Это может не только полностью разрушить вашу репутацию, но и лишить перспективного повышения, или и вовсе работы. Кроме того, возможны проблемы в финансовом плане. Постарайтесь уже сейчас сделать хотя бы некоторые сбережения, чтобы в 2023 не войти с большими долгами. Астрологи успокаивают, что те, кто достойно пройдет этот период, смогут уже в конце декабря расслабиться. А те, кто будут делать импульсивные решения и будут руководствоваться только эмоциями, к сожалению, лишь усложнят свое положение.

Весы

Всего одно лишь событие перечеркнет абсолютно все планы, которые были у Весов на будущее. Все будет рушиться: на работе начнутся проблемы, от этого напряженность будет и в личной жизни. Все, что вы очень хотели и давно мечтали, придется отложить на неопределенный срок, хотя оно было уже довольно близко. Некоторые могут вынуждены сменить работу. Это решение дастся очень тяжело, и у некоторых может даже спровоцировать депрессию. Астрологи советуют не опускать руки. Понять, что это всего лишь тяжелый период, который пройдет. Более того, некоторые могут извлечь для себя ценный урок. Будьте внимательны к деталям.