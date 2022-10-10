Кінець року принесе багато трагічних подій двом знака Зодіаку

До кінця 2022 року залишилося вже не так багато часу. Через менше ніж три місяці розпочнеться 2023 і здавалося б, ну що кардинального може трапитися за такий короткий проміжок.

Та астрологи закликають не розслаблятися. Принаймні двом знакам Зодіаку потрібно перебувати у тонусі та бути готовими до поганих новин і трагічних подій. Їхні плани можуть бути вщент зруйновані. Мова про Близнюків та Терези.

Близнюки

Близнюкам варто бути дуже обережними на роботі та в тому оточенні в якому вони перебувають протягом дня. Зовсім скоро за їхньою спиною вестиметься безліч інтриг і пліток. Це може не лише вщент зруйнувати вашу репутацію, а й позбавити перспективного підвищення, чи й зовсім роботи. Крім цього, можливі проблеми у фінансовому плані. Постарайтесь вже зараз зробити хоча б деякі заощадження, щоб у 2023 рік не ввійти з великими боргами. Астрологи заспокоюють, що ті хто достойно пройде цей період, зможуть вже наприкінці грудня розслабитися. А ті, хто робитимуть імпульсивні рішення та керуватимуться лише емоціями, на жаль лише ускладнять своє становище.

Терези

Всього одна лише подія перекреслить абсолютно всі плани, які були у Терезів на майбутнє. Все руйнуватиметься: на роботі почнуться проблеми, від цього напруженість буде й в особистому житті. Все, що ви дуже хотіли і давно мріяли доведеться відкласти на невизначений термін, хоча воно було вже доволі близько. Дехто може вимушено змінити роботу. Це рішення дасться дуже важко, і в декого може навіть спровокувати депресію. Астрологи радять не опускати руки. Зрозуміти, що це всього лише важкий період, який мине. Ба більше, дехто може винести для себе цінний урок. Будьте уважними до деталей.