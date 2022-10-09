Українці продають копійку за 8 тисяч гривень: може валятись в гаманці

В Україні зараз продають однокопійкову монету за вісім тисяч гривень. Її викарбували у 2008 році, вага складає 1,6 грама — за звичайної ваги 1,5 грама.

Монету виставили на спеціалізованому тематичному ресурсі Violity. Власник незвичайної монети повідомляє про неї такі дані:

монета виготовлена ​​з нержавіючої сталі;

реставраційні роботи не проводились;

раніше монета була в обороті, цей факт підтверджують подряпини та потерності, які добре помітні на фото.

Зараз однокопійкову монету виводять з обороту. У зв’язку з цим вона набуває певної колекційної цінності.

Також серед колекціонерів мають попит монети з різними видами браку. Наприклад, із інкузним браком. Він виникає, коли при карбуванні монета застряє в штемпелі, і той карбує наступну монету, не робочою поверхнею, а залиплою монетою. Таким чином виходить незвичайна монета, у якої одна сторона нормальна, а на іншій те саме зображення, тільки в дзеркальному відображенні. Не менш популярними вважаються й інші браковані монети:

з неправильним розворотом аверсу щодо реверсу;

із двома аверсами;

з двома реверсами;

викарбувані на чужих заготовках;

пробні номінали тощо.

Раніше ми розповідали про можливість купити в Україні п’ятикопійкову монету за понад десять тисяч гривень. Така висока вартість дрібної монети пояснюється незвичайною вагою. За стандартних 4,3 грама, вона важила 3, 47 грама. Причина – монета викарбувана на заготівлі під дві копійки, а не під 5 копійок.

Завжди звертайте увагу на монети у своєму гаманці, можливо, вам якось пощастить, і ви зможете знайти справжній скарб. Колекціонери та нумізмати давно влаштували полювання на незвичайні монети, навіть якщо на перший погляд це звичайна однокопійкова монета.