Українці продають копійку за 8 тисяч гривень: може валятись в гаманці
В Україні зараз продають однокопійкову монету за вісім тисяч гривень. Її викарбували у 2008 році, вага складає 1,6 грама — за звичайної ваги 1,5 грама.
Монету виставили на спеціалізованому тематичному ресурсі Violity. Власник незвичайної монети повідомляє про неї такі дані:
- монета виготовлена з нержавіючої сталі;
- реставраційні роботи не проводились;
- раніше монета була в обороті, цей факт підтверджують подряпини та потерності, які добре помітні на фото.
Зараз однокопійкову монету виводять з обороту. У зв’язку з цим вона набуває певної колекційної цінності.
Також серед колекціонерів мають попит монети з різними видами браку. Наприклад, із інкузним браком. Він виникає, коли при карбуванні монета застряє в штемпелі, і той карбує наступну монету, не робочою поверхнею, а залиплою монетою. Таким чином виходить незвичайна монета, у якої одна сторона нормальна, а на іншій те саме зображення, тільки в дзеркальному відображенні. Не менш популярними вважаються й інші браковані монети:
- з неправильним розворотом аверсу щодо реверсу;
- із двома аверсами;
- з двома реверсами;
- викарбувані на чужих заготовках;
- пробні номінали тощо.
Раніше ми розповідали про можливість купити в Україні п’ятикопійкову монету за понад десять тисяч гривень. Така висока вартість дрібної монети пояснюється незвичайною вагою. За стандартних 4,3 грама, вона важила 3, 47 грама. Причина – монета викарбувана на заготівлі під дві копійки, а не під 5 копійок.
Завжди звертайте увагу на монети у своєму гаманці, можливо, вам якось пощастить, і ви зможете знайти справжній скарб. Колекціонери та нумізмати давно влаштували полювання на незвичайні монети, навіть якщо на перший погляд це звичайна однокопійкова монета.
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