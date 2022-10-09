В Україні з’явиться новий вид соціальної допомоги: хто зможе її отримати

З квітня 2023 року в Україні з’явиться універсальна соціальна допомога українцям, котрі опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак.

Вона повідомляє, що соціальну виплату прив’яжуть до фінансово-майнового стану, що дозволить охопити велику кількість людей, які потрапили до складних обставин.

Наразі триває робота з документацією та форматом надання допомоги. Законопроект подадуть до Верховної Ради вже цієї осені, ймовірно, його ухвалять найближчим часом. За словами Марчак, універсальну соціальну допомогу впровадять з квітня 2023 року.

Нова універсальна допомога істотно відрізнятиметься від усього, що існує на сьогодні. Головна особливість цього інструменту — те, що планується уникати показників прожиткового мінімуму та впроваджувати певний базовий показник, а також порівнювати доходи, які отримує не конкретна людина, а родина. І якщо вийде так, що сім’я отримує надто мало з усіх джерел, то держава надасть їй соціальну допомогу. При цьому поки немає точних даних, яким чином проводитиметься розрахунок граничної мінімальної суми на сім’ю, але вона точно залежатиме від кількості членів сім’ї.

Також заступниця міністра зазначила, що допомога виплачуватиметься доти, доки людина, яка отримує допомогу, не знайде роботи або залагодить свої справи. Щойно дохід сім’ї збільшиться — виплата припиниться.

Таке нововведення буде особливо важливим для людей, які втратили роботу чи житло через повномасштабне вторгнення російської федерації. Не всі переселенці змогли облаштуватись на новому місці, і тим більше знайти роботу. Допомога від держави буде дуже доречною, оскільки сотні тисяч людей виживають завдяки допомозі волонтерів та виплат у розмірі двох тисяч гривень від держави.