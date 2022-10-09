Украинцы продают копейку за 8 тысяч гривен: может валяться в кошельке

В Украине сейчас продают однокопеечную монету за восемь тысяч гривен. Ее отчеканили в 2008 году и ее вес 1,6 грамма — при обычном весе 1,5 грамма.

Монету выставили на тематическом специализированном ресурсе Violity. Владелец необычной монеты сообщает о нней следующие данные:

монета сделана из ннержавеющей стали;

реставрационные работы не проводились;

раньше монеты была в обороте, этот факт подтверждают царапины и потерности, которые хорошо заметны на фото.

Сейчас же однокопеечную монету выводят с оборота. В связи с этим она приобретает определенную коллекционную ценность.

Также среди коллекционеров пользуются спросом монеты с разными видами брака. К примеру, с инкузным браком. Он возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле, и тот чеканит следующую монету не рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Таким образом получается необычная монета, у которой одна сторона нормальная, а на другой то же изображение, только в зеркальном отражении. Не мене популярными считаются и другие бракованные монеты:

с неправильным разворотом аверса относительно реверса;

с двумя аверсами;

с двумя реверсами;

отчеканненные на чужих заготовках;

пробные номиналы, и тому подобное.

Ранее мы рассказывали, о возможности купить в Украине пятикопеечную монету за более чем десять тысяч гривен. Столь высокая стоимость мелкой монету объясняется необычным весом. При стандартных 4,3 грамма, она весила 3, 47 грамма. Причина — монета отчеканена на заготовке под две копейки, а не под 5 копеек.

Всегда обращайте внимание на монеты в своем кошельке, возможно, вам однажды повезет, и вы сможете найти настоящее сокровище. Коллекционеры и нумизматы давно устроили охоту на необычные монеты, даже если на первый взгляд это обычная однокопеечная монета.