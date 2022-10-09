Майже 1000 гривень на місяць: як українцям оформити новий вид допомоги

Стало відомо, хто і за яких умов зможе отримувати близько тисячі гривень на місяць та більше.

Українці, які надали безплатний притулок внутрішньо переміщеним особам, зможуть розраховувати на допомогу від держави у розмірі 900 гривень. Про це повідомляють у Міністерстві з реінтеграції оккупованих територій.

З 1 жовтня компенсація власникам житла, які дали притулок у себе внутрішнім переселенцям безкоштовно, збільшилася вдвічі. Програма “Прихисток” передбачає компенсацію на комуналку громадянам, які дали притулок внутрішнім переселенцям, які прибули із зон ведення бойових дій або тимчасово окупованих територій.

Якщо до жовтня сума компенсації становила 450 гривень, то наразі її збільшили вдвічі, тобто до 900 гривень за кожного переселенця. Простими словами, якщо ви дали притулок двом переселенцям безкоштовно, то раніше отримували 900 гривень, тепер же ця сума становитиме 1800 гривень. Збільшення компенсації стало можливим завдяки новому Меморандуму про співпрацю із Товариством Червоного Хреста України, яке уклало Міністерство з реінтеграції окупованих територій.

Для отримання компенсації за програмою “Прихисток”, власнику потрібно подати заяву в орган місцевого самоврядування. До неї додаються копії документів, що засвідчують особу та дані розміщених осіб.

З дня припинення розміщення переселенців або зміни їхньої кількості потрібно подати заяву. Для отримання грошової компенсації слід звернутися до виконавчого комітету міськради чи сільради за місцем знаходження житла. Виплати проводять у безготівковий спосіб за реквізатами, які одержувач вказав у заяві. Гроші нараховують до 20 числа наступного місяця. Обов’язковою умовою для отримання виплати є відсутність боргу за комунальні послуги.

Цей крок із боку держави дозволить хоча б частково вирішити питання із переселенцями. Сотні тисяч людей опинилися у тяжких умовах і досі не можуть облаштуватись на новому місці. Така виплата мотивуватиме українців, надавати притулок постраждалим від війни.