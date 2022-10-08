Украинцам хотят увеличить отпуска и снизить зарплаты

В Украине трудовое законодательство уже не переписывалось десятки лет. Все привыкли к определенным правилам: отпуск 24 дня в год, увольнение официально трудоустроенных по определенным стандартам. Двойная оплата за ночные смены и сверхурочную работу. Но скоро все это планируют изменить. Правительство считает, что нынешний Кодекс устаревший. Нам нужно его совершенствовать, чтобы сделать более комфортными условия как для работников, так и для работодателей. В качестве примера будут брать ведущие страны Евросоюза.

Будет больше выходных и меньше денег за сверхурочные часы

Пройдемся по пунктам, которые точно хотят изменить:

Планируется увеличить количество дней в отпуске на 4 (будет 28). Хотят уменьшить уровень оплаты за ночные часы и сверхурочные. Сейчас в основном работникам платят двойную ставку, а может быть всего на 20% больше основной почасовой ставки. Это многим не нравится, потому что работодатели точно воспользуются этим моментом, чтобы не платить больше. Хотят упростить процедуру увольнения. Теперь уволить официально трудоустроенных достаточно сложно. Нужно предупреждать за 2 месяца и можно столкнуться с сопротивлением работника, а закон на его стороне. Правительство считает, что если все это упростить, то официально трудоустроенных станет больше. Это отличный вывод из тени значительной суммы средств.

Бизнес только за такое нововведение, а вот профсоюзы нет. Но специалист по трудовому праву Анна Урусова говорит, что сегодняшняя трудовая система это пережитки Советского Союза.

“Ни в одной стране мира мы не увидим, чтобы профсоюзы давали согласие на увольнение работников, являющихся членами такого профсоюза. Это нонсенс спрашивать согласие у того, кто не имеет интереса его предоставлять. Нам нужно в конце концов покончить с советским прошлым и создать трудовое законодательство, которое отвечало бы рыночной экономике“, – утверждает она.

Ну и в заключение еще одна не слишком приятная для работников новость. Теперь в размере минимальной зарплаты хотят учитывать все доплаты. Раньше ее сумма была базой, а вот доплаты начислялись дополнительно.