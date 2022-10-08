Украинцам хотят увеличить отпуска и снизить зарплаты
В Украине трудовое законодательство уже не переписывалось десятки лет. Все привыкли к определенным правилам: отпуск 24 дня в год, увольнение официально трудоустроенных по определенным стандартам. Двойная оплата за ночные смены и сверхурочную работу. Но скоро все это планируют изменить. Правительство считает, что нынешний Кодекс устаревший. Нам нужно его совершенствовать, чтобы сделать более комфортными условия как для работников, так и для работодателей. В качестве примера будут брать ведущие страны Евросоюза.
Будет больше выходных и меньше денег за сверхурочные часы
Пройдемся по пунктам, которые точно хотят изменить:
- Планируется увеличить количество дней в отпуске на 4 (будет 28).
- Хотят уменьшить уровень оплаты за ночные часы и сверхурочные. Сейчас в основном работникам платят двойную ставку, а может быть всего на 20% больше основной почасовой ставки. Это многим не нравится, потому что работодатели точно воспользуются этим моментом, чтобы не платить больше.
- Хотят упростить процедуру увольнения. Теперь уволить официально трудоустроенных достаточно сложно. Нужно предупреждать за 2 месяца и можно столкнуться с сопротивлением работника, а закон на его стороне. Правительство считает, что если все это упростить, то официально трудоустроенных станет больше. Это отличный вывод из тени значительной суммы средств.
Бизнес только за такое нововведение, а вот профсоюзы нет. Но специалист по трудовому праву Анна Урусова говорит, что сегодняшняя трудовая система это пережитки Советского Союза.
“Ни в одной стране мира мы не увидим, чтобы профсоюзы давали согласие на увольнение работников, являющихся членами такого профсоюза. Это нонсенс спрашивать согласие у того, кто не имеет интереса его предоставлять. Нам нужно в конце концов покончить с советским прошлым и создать трудовое законодательство, которое отвечало бы рыночной экономике“, – утверждает она.
Ну и в заключение еще одна не слишком приятная для работников новость. Теперь в размере минимальной зарплаты хотят учитывать все доплаты. Раньше ее сумма была базой, а вот доплаты начислялись дополнительно.
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