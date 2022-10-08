Наприкінці жовтня українцям почнуть виплачувати нову допомогу: як оформити?

Майже щомісяця Уряд анонсує про нові види виплат як для переселенців, так і для інших категорій громадян, які потрапили в скрутне становище. Для прикладу, зараз гострої підтримки потребують люди, яких ЗСУ звільнили від окупації. Це міста та села в Харківській, Луганській, Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях. Щодня таких населених пунктів стає все більше, а люди які там живуть опинилися за межею бідності. Міністр з реінтеграції населення Ірина Верещук анонсувала першу допомогу для всіх звільнених.

Перші гроші людям виплатять після 20 жовтня

Кожна особа, яка перебуває у населених пунктах, що були під окупацією отримає по 2200 гривень від держави та по 1200 гривень від Червоного Хреста. Мова про кожного члена родини незалежно від того скільки в сім’ї проживає осіб. Щоб отримати ці гроші людям потрібно звернутися у селищні ради, органи соціального захисту населення або військові адміністрації за місцем проживання. Також, всі українці, які не могли виїхати з окупації тепер можуть оформити ті виплати, які отримували внутрішньо переміщені особи протягом останніх кількох місяців. Це допомога від ООН, від різноманітних благодійних організацій з закордону. Також це гуманітарна допомога у вигляді одягу і продуктів харчування.

На звільнені території вже повертається Укрпошта

Пошта в першу чергу повертається, щоб видати людям пенсії, які вони не могли отримувати весь цей час. Виплачують одразу всю суму за всі місяці, що село чи місто перебувало під окупацією. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. В деяких селах, Укрпошта приїжджає за допомогою спеціальних автобусів і прямо посеред вулиці роздає пенсію. Така ж ситуація спостерігатиметься у кожній місцевості, яку звільнять наші Збройні Сили України.