Цена на яйца побила все рекорды, и это еще не конец: прогноз шокирует

Наверное, каждый успел заметить, как рекордно быстро меняется цена на куриные яйца. Каждый день ценники меняются, а цифры на них растут с геометрической прогрессией. Еще месяц назад украинцы могли купить десяток яиц примерно за 28 гривен. Некоторые даже удивлялись, ведь в основном цены всегда немного выше. Но экономия длилась недолго и уже сейчас яйца можно приравнять к деликатесу. На 7 октября десяток стоит в среднем 55 гривен. Эксперты говорят, что буквально через несколько дней ценники снова вырастут, а крайним пределом может быть и 100 грн за десяток.

Такое удорожание обусловлено рядом причин

Яйца так существенно дорожают сразу по нескольким причинам. Во-первых, сейчас не сезон. Осенью куры несутся плохо, а тем более сейчас очень холодно, что тоже не идет им на пользу. Во-вторых, очень многие предприятия просто прекратили свою деятельность из-за банкротства. Фермерские здания нуждаются в обогреве и освещении, а электроэнергия слишком сильно подорожала. Ну и третья причина – это оккупация большого количества территорий. К сожалению, в оккупированных городах было немало компаний, поставлявших данную продукцию во все регионы. Пока уменьшения цены на яйца точно не стоит ждать, а вот подорожание — очень даже.

Подорожало и ряд других продуктов

Помимо яиц сильно подорожал и ряд других продуктовых позиций. В частности, овощи и фрукты. Несмотря на то, что сейчас сезон, но из-за плохой погоды много овощей портится. Лук, который в прошлом году стоил примерно 10 гривен за килограмм, сейчас стоит 30. Картофель тоже дорожает, как и морковь, свекла и другие популярные овощи. А вот тепличные овощи, помидоры, огурцы, капуста и совсем скоро могут исчезнуть с прилавков. Фермерам просто не выгодно их выращивать, ведь на отопление теплиц нужно очень много денег.