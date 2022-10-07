Достаточно неожиданно: в НБУ назвали самые надежные банки Украины

Практически у каждого украинца есть счет в банке. У кого-то есть кредит, кто-то ставит деньги на депозит. Кто-то просто хранит все сбережения на карточках, потому что так мол надежнее и деньги всегда рядом. Вопрос надежности банков всегда был острым. И особенно он обострился во время полномасштабной войны. Часть людей не имела возможности возвращать кредиты, а потому не все учреждения выдержали такую ​​нагрузку. Как выбрать наиболее надежный банк, который точно сохранит и вернет все ваши средства при любых условиях? Рассказывает член Совета НБУ Василий Горбаль.

Нужно выбирать государственные учреждения, или где государство имеет часть акций

Если клиенты не возвращают банку кредиты, это может поставить под угрозу его существование. В случае государственных учреждений такие риски отсутствуют, ведь докапитализацию проводит Правительство. По словам Горбаля, наиболее надежными на сегодняшний день являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. Многие ожидали увидеть в этом перечне Монобанк, который имеет почти самое большое количество клиентов, но нет. В случае же с четырьмя названными учреждениями клиенты могут ни о чем не волноваться.



“Если будет потребность капитала, государство будет принимать эти решения без того, чтобы беспокоить вкладчиков”, – объясняет Горбаль.

Информация о банкротстве банков – это фейк

В настоящее время распространяется информация, что банки готовятся к банкротству. Эксперты заявляют, что это фейк. Нагнетание со стороны России, желающей дестабилизировать общество. Заставить людей паниковать, забирать свои вложения и еще больше расшатывать экономику государства.

Гривна немного укрепилась

Более того, на днях гривна снова немного укрепились, и доллар подешевел на несколько копеек. Сейчас курс валют полностью зависит от ситуации на фронте, поэтому делать долговременные прогнозы никто не берется. Правительство говорит, что 50 гривен за 1 доллар — это реальный сценарий, но не раньше конца 2023 года.