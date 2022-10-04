Озвучены окончательные суммы обновленных пенсий, которые люди получат уже в октябре

В октябре украинским пенсионерам будут приходить обновленные пенсии. Кому-то повысят выплату на несколько гривен, другим на несколько сотен и даже больше. Правительство сдержало обещание о перерасчете даже несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за войны. В то же время, эти пенсии, которые граждане получат в октябре, не будут меняться в течение всего 2023 года. Власти заморозили минимальную зарплату и пенсию, потому что бюджет недополучает должное финансирование. Так что у людей будтт ближайшие 12 месяцев? Рассказываем.

Повышения коснулись не всех без исключения

Повышение коснулись только военнослужащих, владельцев минимальной пенсии и возрастной категории 70-75 лет.

Военнослужащим повысили социальную помощь, на которую они претендуют в результате получения инвалидности на поле боя. Такая сумма раньше составляла 4396 гривен, а теперь составит 6532 гривны. Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет будут получать по 300 гривен надбавки к своей выплате. Это в рамках так называемого ежегодного повышения в силу достижения нужного возраста. В прошлом году доплачивали тем кому 75+, а в 2020 году доплату получали 80-летние. Пенсионеры в возрасте 65 лет и с полным стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) получат минимальную пенсию в размере 2500 гривен.

Что касается индексации в связи с новым курсом валют, то она состоится в марте 2023 года, но, к сожалению, не “догонит” инфляцию, которая по состоянию на сегодняшний день уже превышает 30%. Повышение будет примерно на 3-4%.

Пересчитали и минимальную зарплату

В октябре все получающие минимальную зарплату будут иметь на 200 гривен больше. Как заявляют в Правительстве, это, конечно, не большие средства, однако на данный момент государство не в состоянии сделать больший скачок и увеличить выплату как-то более существенно.