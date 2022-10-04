В США розповіли про те, чому не надають Україні далекобійні ракети

Ситуація з ракетами ATACMS хвилює не лише українців, а й росіян. Річ у тім, що в Україні на озброєнні вже є ракетні системи, які можуть використовувати ці ракети, але самих ракет поки що не має. РФ переживає за Кримський міст.

Запуск ракет можливий з таких систем як HIMARS та MLRS-270. Зброю надали США, Великобританія, Нідерланди та Німеччина. Керівник оборонного відомства Сполучених Штатів Америки пояснив, чому так вийшло.

Ллойд Остін розповів, що Пентагон надає Україні лише ту зброю, яка на даний час є найефективнішою на фронті. Сьогодні основний запит на ствольну артилерію та бойові припаси до неї, а також танки та БМП. Саме це необхідно для контрнаступу.

Для досягнення бажаних результатів сьогодні необхідності в ATACMS просто не має. Інформацію щодо необхідного озброєння Пентагон отримує від Іллі Рєзникова.

Уся зброя, що сьогодні є на озброєнні ЗСУ має застосовуватися синхронно. Наявність ATACMS на цей час на українському озброєнні не вирішить глобальних проблем на фронті. Коли прийде необхідний час, ракети обов’язково будуть надані.

15 вересня у Вашингтоні було проведено засідання, на якому обговорювали: коли, як та у якій кількості необхідно поставити ці ракети ЗСУ. З їх допомогою можна буде зруйнувати Кримській міст (одна з найважливіших стратегічних цілей для України).

Далекобійні ракети типу “земля-земля” можуть нищити цілі на дистанції до 300 км. Їх є чотири типи: один фугасний та три касетні. Які саме отримають українські військові невідомо. Найбільш ймовірно, що їх передадуть після звільнення Херсонщини.

На противагу словам Ллойда виступають декілька американських видань. Вони впевнені, що балістичні ракети Україна вже отримує, але це відбувається під грифом «таємно». На разі жодних спростувань чи підтверджень цієї інформації немає.