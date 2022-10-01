Украинцы получат от 900 гривен ежемесячно: кто может рассчитывать на выплаты

Речь идет о тех, кто безоплатно предоставил приют переселенцам. Ранее такие лица могли рассчитывать на 450 гривен в месяц за одного человека. Теперь же сумму увеличили до 900 гривен на одного переселенца в месяц. Нововведение вступит в силу с 1 октября.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он сообщил о внесении изменений в “Порядок компенсации расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц”. Сумма выплаты увеличили на период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Сумма компенсации составит 30 гривен на день на одного человека. Причина – повышение расходов на оплату коммунальных услуг.

Рассмотрим нововведение на простом примере. Вы предоставили бесплатный приют семье из четырех переселенцев. Состоянием на сентябрь можно было получить 1800 гривен (450 гривен на каждого члена семьи переселенцев), а за октябрь сумма составит 3600 гривен (то есть по 900 гривен за каждого члена семьи). Кроме того, переселенцы имеют право на оформление субсидии по фактическому месту проживания. Для этого они должны предоставить договор аренды жилья или справку, подтверждающую, что лицо является внутренне перемещенным. При этом с 1 октября и 1 декабря правила немного изменятся.

Как и обычно для получения субсидии нужно будет подать заявление и декларацию о доходах. На их основании профильные органы смогут рассчитывать право на получение помощи и ее размер.

Напомним, что до конца действия военного положения и шесть месяцев после его окончания в Украине действует запрет на повышение тарифов на коммунальные услуги При этом правило распространяется только на газ, отопление и горячую воду. Холодная вода, электричество, содержание территорий и другие все же могут расти в цене.