Бабине літо чи сніг: якої погоди чекати українцям в жовтні

Найближчими днями українці не зможуть радіти теплу та сонцю. Раніше очікувалося, що вже в перші дні жовтня погода покращає і українці зможуть насолоджуватися теплою та сонячною погодою, але свіжий прогноз не тішить.

Тож коли чекати тепла, і чи чекати взагалі?

Народні синоптики прогнозують повернення тепла у середині осені, вже у першій декаді жовтня температура повітря підвищиться. У книзі Леоніда Горбаня вказано, що небо знову стане блакитним після 4 жовтня. Така картина збережеться до кінця другої декади жовтня.

Володимир Деркач розповідає, що перші дні жовтеня будуть по справжньому осінніми з холодними дощами, а бабине літо розпочнеться із середини першої декади та протримається до 15 жовтня. Потім почнеться стрімке зниження температури ночами. Денна температура почне опускатися поступово, але насолоджуватися теплом вже не доведеться.

За даними “Погодний радар” у перші дні жовтня висока температура очікується лише у південних регіонах України. У решті областей України буде холодна погода. На заході, півночі, у центрі та на сході буде сильна хмарність та дощі. Але вже з понеділка, 3 жовтня, похолодає, спочатку на заході та півночі, потім і на сході. На півдні очікуються грози. У деяких регіонах очікується 40-50 мм опадів.

Початок жовтня буде прохолодним та дощовим. Як бачимо, бабине літо навряд чи порадує українців. Залишається сподіватися на сухі та сонячні дні у другій половині жовтня, але якщо вони й будуть, то зовсім небагато.

Осінь цього року не тішить українців сонцем, особливо на заході та півночі України. У деяких регіонах дощі йдуть майже місяць, фермери не можуть зібрати врожай. А це вже серйозна проблема, адже ціни на ту саму картоплю почнуть стрімко зростати.