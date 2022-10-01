Українці отримають від 900 гривень щомісяця: хто може розраховувати на виплати

Йдеться про тих, хто безоплатно надав притулок переселенцям. Раніше такі особи могли розраховувати на 450 гривень на місяць за одну особу. Тепер суму збільшили до 900 гривень на одного переселенця на місяць. Нововведення набуло чинності з 1 жовтня.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він повідомив про внесення змін до “Порядку компенсації витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб”. Суму виплати збільшили на період з 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року. Сума компенсації становитиме 30 гривень на день на одну особу. Причина – підвищення видатків на оплату комунальних послуг.

Розглянемо нововведення на простому прикладі. Ви надали безкоштовний притулок сім’ї з чотирьох переселенців. Станом на вересень можна було отримати 1800 гривень (450 гривень на кожного члена сім’ї переселенців), а за жовтень сума становитиме 3600 гривень (тобто по 900 гривень за кожного члена сім’ї). Крім того, переселенці мають право на оформлення субсидії за фактичним місцем проживання. Для цього вони повинні надати договір оренди житла або довідку, що підтверджує, що особа є внутрішньо переміщеною. При цьому з 1 жовтня та 1 грудня правила трохи зміняться.

Як і зазвичай, для отримання субсидії потрібно буде подати заяву та декларацію про доходи. На їх основі профільні органи зможуть розраховувати право на отримання допомоги та її розмір.

Нагадаємо, що до кінця дії воєнного стану та шість місяців після його закінчення в Україні діє заборона на підвищення тарифів на комунальні послуги. При цьому правило поширюється лише на газ, опалення та гарячу воду. Холодна вода, електрика, утримання територій та інші все ж таки можуть зростати в ціні.