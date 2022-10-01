Эксперт рассказал, какой бы был курс гривны, если бы войны не было

Сейчас доллар достиг максимального значения за последние 20 лет. В некоторых странах подорожание доллара даже выше, чем к гривне.

Национальная валюта девальвировала бы даже без нападения россии. Такое мнение озвучил аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Прогнозируя курс доллара на октябрь 2022 года, эксперт заявил, что гривна будет двигаться в сторону ослабления, поскольку реальных причин для укрепления национальной валюты нет.

А вот темпы ослабления гривны полностью зависят от ситуации на фронте и политики.

В то же время без полномасштабной войны гривна все равно бы существенно ослабела. Причина – мировая тенденция к укреплению доллара.

Среднестатистический человек не обращает внимания, но доллар пребывает на и пиках еще с 2020 года. Рост относительно некоторых валют намного выше, чем к гривне. Глобальное укрепление доллара и ослабление других валют наблюдается по сей день. Если бы россия не напала на Украину 24 февраля, то текущей курс валют с большой вероятностью улетел бы выше теперешнего фиксированного курса. Так что, если рассматривать текущие события в Украине с точки зрения экономики, то фиксация курса – очень выгодный шаг для рядовых украинцев, иначе цены уже давно были бы заоблачными.

В то же время, финансовые аналитики одноголосно заявляют, что украинцы сейчас массово тратят свои сбережения, вместо того чтобы получать с них прибыль.

При этом спустя полгода войны миллионы украинцев все еще в сложной финансовой ситуации. Мужчины не могут выехать за границу на работу, в Украине дефицит рабочих мест, а спрос огромный. При этом заработная плата оставляет желать лучшего.

В то же время государство всячески способствует трудоустройству граждан. Все желающие могут пройти курсы переквалификации через Центры занятости или участвовать в разных программах, например, IT-Generation.