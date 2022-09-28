Названо 5 жіночих імен, власниці яких все життя страждають від недолюбленості

Кажуть, що ім’я дуже сильно впливає на наш характер і навіть формує долю. Кожне ім’я щось означає, якось перекладається з латині і дуже часто все збігається з тим, як живе його власниця. Експерти назвали п’ять жіночих імен, власниці яких все життя страждають від недостатньої кількості любові. Чи то їм так здається, чи дійсно цим жінкам не щастить знайти люблячого партнера. Імена до речі дуже популярні серед українок та зустрічаються на кожному кроці.

Марія

Неймовірно популярне українське ім’я, яке носить велика частина прекрасної статі. Проблема Марії в тому, що її пріоритет це не сім’я, а кар’єра. В результаті власниці імені Маша часто успішні жінки, з хорошим матеріальним становищем. На жаль, чоловіки цим полюбляють користуватися і в результаті любов у таких стосунках на другому плані.

Аріна

Аріни навпаки готові повністю себе присвятити коханому та домашній роботі. Вони створять ідеальні умови для чоловіків, і на жаль останні надто часто розслабляються. Біля Аріни чоловік почувається дуже комфортно і рідко відчуває потребу віддавати щось взамін. Сприймає таке відношення жінки, як саме собою належне. Якщо Аріна хоче щось змінити, потрібно говорити з чоловіком, та менше віддавати своєї енергії не відчуваючи зворотнього зв’язку.

Інна

Інни мають безліч амбіцій. Чоловіки поруч з ними швидко починають розуміти, що Інна точно не народжуватиме дітей одне за одним, не варитиме борщі та не стоятиме цілими днями біля плити. У Інни інші пріоритети, їй гарно вдається заробляти гроші і чоловіки з часом починають цим користуватися.

Єлизавета

Ліза любить привертати до себе увагу, закохувати різних чоловіків та поринати у короткочасні інтрижки. На жаль, вона часто притягує короткострокові стосунки, а відтак їй завжди не вистачає щирих почуттів.

Мілана

Ще одне ім’я власниця якого кар’єристка. На жаль Міланам дуже часто трапляються альфонси або досвідчені ловеласи, яким точно не потрібне довге і спокійне сімейне життя.