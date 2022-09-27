Українці будуть отримувати пенсію з Польщі: хто має право на виплати 

Українці, які протягом певного часу жили і працювали у Польщі, можуть розраховувати на пенсію в цій країні. Щоправда претенденти на виплати повинні відповідати певним вимогам. Як отримати пенсію в Польщі та хто з наших співвітчизників має на неї право?

Громадян України, що можуть претендувати на пенсійні виплати у Польщі, можна розділити на три групи за віком. Для кожної з цих груп пенсії нараховуються за іншими правилами.

До першої групи належать українці, народжені до 1949 року. Вони можуть отримувати в Польщі мінімальну пенсію навіть, якщо офіційно відпрацювали в цій країни лише 1-2 роки. При цьому загальний стаж у претендентів на виплати має бути більшим за 25 років – для чоловіків, або більшим за 20 років – для жінок.

У другу групу входять громадяни, народжені у 1949-1969 роках. Їхня пенсія, на відміну від попередньої групи, цілком і повністю залежить від податків, сплачених до Пенсійного фонду або до ZUS. Причому враховуються не лише податки, сплачені особисто працівником, а й ті, які відраховував його роботодавець. Та якщо стаж роботи в Польщі був невеликим, пенсію можуть нарахувати просто мізерну, навіть 1 чи 2 злотих.

Третя група – це українці від 1969 року народження і молодші. Пенсію їм також рахують у відповідності до суми сплачених податків. Але положення у них дещо гірше ніж у представників другої групи. Адже роботодавці старших претендентів на пенсію могли сплачувати податки до Пенсійного Фонду або до ZUS. А у випадку з молодшими представниками третьої групи платити податки необхідно обом організаціям.

Тож пенсію у Польщі українці отримати можуть. Але щоб цієї суми вистачало на життя, потрібно мати великий стаж і систематично сплачувати податки.