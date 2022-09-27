В жизни трех знаков Зодиака скоро начнется очень интересный период

На данный момент наблюдается молодой месяц, а это всегда мощный и энергетически сильный период. В настоящее время у многих людей происходят кардинальные изменения в жизни. У кого-то на лучше, у кого-то наоборот. Сегодня будем говорить о положительном. Астрологи назвали трех счастливчиков, которым следует приготовиться к хорошим изменениям и новостям. Все пройдет до 3 октября включительно.

Телец

Молодой месяц для Тельцов пройдет в сфере работы и здоровья. Это значит, что именно этим сферам нужно уделить максимальное внимание. Все будет удаватся, на работе ждите положительных новостей, а возможно и существенное увеличение дохода. Что касается здоровья, то сейчас самое время наконец-то пройти на давно спланированный медосмотр. Или купить витамины, которые вы уже давно хотите пропить. Осень – период авитаминоза и обострения хронических болячек, поэтому поберегите себя. А особенно это касается тех, кто за границей.

Рак

Для Раков молодой месяц пройдет в сфере семьи и недвижимости. Что это значит? А это значит, что вы можете смело поднимать любые документальные вопросы, касающиеся вашего жилья. Это очень благоприятный период для продажи или покупки нового дома. Это хорошее время для переезда, возможно, даже в новый город или страну. Также сейчас высокая вероятность получить наследство. Что касается семьи, то астрологи советуют не провоцировать скандалы и поработать над гармонией в отношениях. Молодой месяц вам в этом поможет.

Козерог

Молодая Луна рекомендует Козерогам провести следующие несколько дней занимаясь рабочими вопросами, также вероятно немалое количество времени у вас отнимут родственники по маминой линии. Все будет складываться таким образом, что вы можете неожиданно получить новый статус или получить прекрасную репутацию. Возможны конфликты с руководством и если это случится ведите себя очень сдержанно и рассудительно.