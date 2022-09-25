Не називайте так свою дитину: ТОП-3 імені з енергетикою невдах

Вже давно відомо, що імена можуть впливати на характер своїх власників. Причин цього багато: карма, родове прокляття чи ризикована поведінка. Чоловікам, які носять ці імена, слід бути дуже обережними, а батькам варто замислитись, перш ніж дати таке ім’я своїй дитині.

Валентин

Хлопчики з містичних та таємничим ім’ям Валентин із раннього віку знають більше за інших. З віком їхня сила тільки зростає. Якщо Валентин зможе взяти її під контроль, перед ним відкриються безмежні можливості, весь світ буде біля його ніг. Але варто пам’ятати про наслідки, помилки будуть коштувати занадто дорого. Щойно носій імені Валентин відмовлятиметься від служіння вищим силам, на нього чекає розплата.

Єгор

Чоловіки з ім’ям Єгор часто замислюються про ймовірність померти в розквіті сил. Але така перспектива їх зовсім не лякає. Вони продовжують вести звичний спосіб життя, часто ризикуючи своїм здоров’ям та достатком. Рано чи пізно такі авантюри можуть закінчитися якщо не смертю, то важкими травмами.

Опанас

Носії рідкісного імені Опанас ризикують закінчити життя молодому віці. Причина в їхньому невмінні протистояти спокусам і адекватно оцінювати реальність. Саме чоловіки з ім’ям Опанас частіше за інших стають алкоголіками або підсідають на різні заборонені речовини. Також вони не бачать загрози у безладних зв’язках із жінками.

Звичайно, причина таких проблем зазвичай прихована не лише у імені, а й у вихованні. Але не варто ігнорувати той факт, що імена, як і небесні тіла, можуть впливати на життя та визначати долю людини.

А якщо ви або ваша дитина вже носите одне з перелічених вище імен, не засмучуйтеся, а зробіть все, щоб вирішити вже існуючі проблеми, а дитину виховуйте у повазі та турботі.