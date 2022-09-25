Не называйте так своего ребенка: ТОП-3 имени с энергетикой неудачников

Уже давно известно, что имена могут влиять на характер своих владельцев. Причин на это много: карма, родовое проклятие или рискованное поведение. Мужчинам, которые носят эти имена, следует быть очень осторожными, а родителям стоит задуматься, прежде чем дать такое имя своему ребенку.

Валентин

Мальчики с мистических и таинственным именем Валенин из раннего возраста знают больше других. С возрастом их сила только растет. Если Валентин сможет взять ее под контроль перед ним откроются безграничные возможности, весь мир будет у его ног. Но стоит помнить о последствиях, ошибки будут стоить слишком дорого. Как только носитель имени Валентин будет отказываться от служения высшим силам, на него ждет расплата.

Егор

Мужчины с именем Егор часто задумываются о вероятность умереть в самый рассвет сил. Но такая перспектива вовсе их не пугает. Они продолжают вести привычный образ жизни, часто рискуя своим здоровьем и состоянием. Рано или поздно такие авантюры могут закончиться, если не смертью, то тяжелыми травмами.

Опанас

Носители редкого имени Опанас рискуют закончить жизни в молодом возрасте. Причина в их неумении противостоять искушениям и адекватно оценивать реальность. Именно мужчины с именем Опанас чаще других становятся алкоголиками или подседают на разные запрещенные вещества. Также они не видят угрозы в беспорядочных связях с женщинами.

Конечно, причина таких проблем обычно скрыта не только в имени, но и в воспитании. Но не стоит игнорировать тот факт, что имена, как и небесные тела, могут влиять на жизнь и определять судьбу человека.

А если вы или ваш ребенок уже носите одно из вышеперечисленных имен, не расстраивайтесь, а сделайте все, чтобы решить уже существующие проблемы, а ребенка воспитывайте в уважении и заботе.