Эксперты назвали самый вредный способ “выключения” ноутбука

Все владельцы ноутбуков очень по-разному относятся к своему гаджету. Одни сдувают пылинки, другие же относятся небрежно. Но и те, и другие часто допускают крупную ошибку – закрывают крышку ноутбука, не выключая его.

Что происходит при закрытии крышки

Закрыть крышку ноутбука – это простой и быстрый способ мгновенно остановить работу машины. Но многие люди даже не догадываются, что происходит с их ноутбуком при таком действии.

При закрытии крышки ноутбук переходит в спящий режим. В таком случае девайс потребляет минимум энергии, но при этом сохраняет все необходимые для работы настройки.

То есть при открытии крышки вы увидите, что все запущенные на компьютере программы все еще активные. Это удобно, но ноутбук не “отдыхает” от работы, от чего может тормозить и зависать, даже если у него большой объем оперативки.

Кроме того, если в батареи низкий уровень заряда, то ноутбук выключится. В таком случае вы потеряете все данные, особенно если ноутбук старый. В новых моделях обычно все данные сохраняются на жестком диске благодаря разных режимам ожидания.

Как правильно выключить ноутбук

Самый лучший способ завершить работу ноутбука – использовать предусмотренный системой способ, то есть перейти в меню “Пуск”, затем выбрать пункт “Питание” и “Выключить”.

К тому же всегда можно настроить действия, которые происходят при закрытии крышки ноутбука. Рассмотрим на примере самой популярной ОС в мире – Windows.

В строке поиска введите “панель управления”;

Выбирайте пункт “Оборудование и звук”, а затем “Параметры питания”.

Слева появиться новый список, выбирайте пункт “Выбрать действие, которое следует за закрытием крышки”.

Выбирайте “Выключить” для обоих режимов питания.

Такая настройка всегда будет отключать ноутбук при закрытии крышки. Теперь вы сможете безопасно транспортировать девайс, не беспокоясь о потере данных.