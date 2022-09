Як равлики п’ють воду? Ви ніколи не бачили нічого подібного

Равлики — і сухопутні, і ті, що живуть у водоймах — потребують води. Вона потрібна їм для перетравлення їжі, підтримки температури тіла, і для вироблення захисного слизу. Якщо води не вистачає, равлик може навіть впасти в «кому»: сховатися в будиночку і не висуватись — щоб заощадити залишки вологи. Тому люди, які тримають таких «вихованців» — або ставлять у їхній акваріум миску з водою, або щодня обприскують стінки та ґрунт тераріуму рідиною.

А тепер найцікавіше: подивіться, як равлик «п’є» воду: