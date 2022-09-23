Українцям пояснили, чому долар стрімко дорожчає та коли це припиниться

Нацбанк пояснив, чому різко піднявся готівковий курс долара та євро. На це вплинули одразу декілька причин. Окрім того, що у банках закінчилася готівка, зіграв ще й психологічний фактор. Про це розповів заступник Нацбанку Юрій Гелетій.

Досить цікаву картину можна спостерігати останнім часом: безготівковий курс валюти залишається незмінним, а готівковий продовжує зростати. Річ у тім, що деякі учасники ринку спекулювали на дефіциті готівки. Найбільше маніпулювали з курсом на чорному ринкові. Цей сегмент державі надзвичайно складно регулювати.

Через те, що Україна тривалий час не отримувала жодних інвестицій під час війни, долари та євро швидко закінчились. Залишки їх продавали вже значно дорожче. У той самий час купити долари безготівково можна за 38 грн.

Психологічний фактор — його причиною стала війна. Через панічні настрої громадяни почали забирати валютні вклади із банків та виїжджати із країни. Для мільйонів біженців, що виїхали з окупованих територій, валютні депозити у банках стали рятівною подушкою безпеки.

Хтось навпаки, почав скуповувати долари, а тепер продає їх дорожче в обмінниках. Наприклад, на вихідних долар сягнув просто космічної відмітки 44 грн/$. Скоріш за все, це накопичення, які зробили до війни та у перші її місяці.

Агросектор — сезонний фактор, який впливає на курс долара та євро. У цьому секторі після збору врожаю завжди зростає попит на проведення фінансових операцій в іноземній валюті.

Такі сплески проходять, курс вирівнюється, треба просто трохи почекати. Дефіцит готівкової валюти допоможе поповнити регулятор. Коли необхідно знизити вартість доларів, держава проводить операції з обміну готівки на безготівкові гроші. Потім має пройти деякий час, щоб гроші доставили у регіони.

Також Гелетій пояснив, чому безготівковий курс більш стабільний. Це відбувається через те, що зростає пропозиція, у результаті роботи «зернового коридору».