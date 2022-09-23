На Новій Пошті можуть виникнути великі черги через нову послугу
Нова Пошта додала ще одну фінансову послугу до свого сервісу. Окрім отримання міжнародних грошових переказів, клієнти компанії зможуть оплачувати комунальні послуги. Оплату прийматимуть у всіх відділеннях НП. Про це компанія вже повідомила у своєму фейсбуці. Новину сприйняли двояко, негатив був переважно через черги у відділеннях.
Як здійснювати оплату ЖКП у Новій Пошті
Для того, щоб здійснити оплату комунальних послуг, необхідно прийти у відділення Нової Пошти та повідомити банківські реквізити отримувача, а також суму до сплати. Розрахунки будуть прийматись у готівковій та безготівковій формі. Оплату можна здійснювати на будь-які українські банки.
Проводити оплату можна було і раніше, але через великі черги у відділеннях, це було вкрай незручно. Формувалася одна черга на:
- отримання посилок;
- відправлення посилок;
- отримання грошових переказів;
- оплату комунальних послуг.
Тому клієнти відмовлялись від цієї можливості. Цього разу компанія запевнила, що продумала алгоритм дій. Обіцяють, що черг не буде. Якщо у відділеннях з’являються великі черги, представники компанії розширяють його.
Разом із цим у Новій Пошті можна поповнити мобільний рахунок, оплатити за користування інтернетом, внести оплату за навчання, сплачувати штрафи та здійснювати будь-які платежі за банківськими реквізитами.
Умови сервісу не відрізняються віт тих, що пропонують у банках. Оплата може проходити від 1 до 3 днів. Якщо клієнт сплачує за банківськими реквізитами, то розмір комісії складає 1,5%, але не менше, ніж 15 гривень.
Якщо оплата проходить за договором, то розмір комісії буде залежати виключно від умов сторони отримувача. У тому випадку, коли відправник вирішив відкликати оплату, комісію сплачувати не потрібно.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter