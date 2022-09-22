Сегодня переломный день для трех знаков Зодиака: кому пора готовиться к переменам?

23 сентября считается днем ​​осеннего равноденствия. Это своеобразная граница между осенью и летом. День имеет мощную энергетику, он сильный и даже магический. По крайней мере, для нескольких знаков Зодиака. Им астрологи обещают много изменений и судьбоносных решений. Сегодня минимум трое представителей зодиакального круга многое для себя поймут и, возможно, иначе заживут.

Близнецы

Сегодня этот знак наконец-то найдет решение многих старых проблем, которые их откровенно мучают. Вы поймете, как двигаться дальше, как действовать и как выйти из сложной ситуации, которая сложилась вокруг вас. Также, именно сегодня ждите хорошего предложения от руководства. Возможно вам предложат перспективную должность или командировку. В один момент к вам придет озарение, что все в этой жизни зависит от вас. Удача точно будет на вашей стороне.

Рак

У Раков сейчас непростой период в личной жизни. Вы как на развилке и не знаете, куда обратить, чтобы принять правильное решение. Сегодня у вас появится несколько других взглядов на ситуацию. Вы наконец-то поймете, что делать. На секунду появится мысль, что начинается белая полоса. Возможно, это действительно она. Берите побольше инициативы в свои руки и ни в коем случае не выбирайте роль жертвы. Она вам не подходит. В качестве бонуса к самооценке появится хорошее предложение на работе. Но придется работать на все сто, чтобы оправдать ожидания руководства.

Лев

Сегодня у вас появится большой шанс все изменить. Возможно, это предложение переехать в другой город или даже страну. Возможно предложение изменить работу. Вы сможете избавиться от того, что подавляет и начать жить с чистого листа. Единственное, что советуют астрологи, не пасовать, не бояться перемен и уверенно шагать им на встречу.