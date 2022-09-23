Найгірші пари за знаком зодіаку: їх стосунки приречені на провал

Закохатися та створити щасливу родину мріє кожен. Та варто пам’ятати, що обираючи собі пару не зайвим буде звернути увагу на знак зодіаку обранця чи обраниці. Адже представники деяких знаків абсолютно не підходять одне одному і ніколи не зможуть бути щасливими разом.

Астрологи назвали шість пар зодіакальних знаків, уродженці яких геть не призначені одне для одного. Навіть якщо вони закохаються і поберуться, цей шлюб не принесе їм щастя.

Овен та Козеріг

Обидва ці знаки відомі своєю впертістю. І Овени, і Козероги завжди переконані, що саме їх точка зору є правильною. Вони ніколи не підуть на поступки чи компроміс. Тож стосунки представників цих знаків будуть сповнені конфліктами, які рано чи пізно призведуть до розлуки.

Тілець та Лев

Тільці сповнені амбіцій і бажають будь-що досягнути успіху у своїй справі. Представники знаку справжні кар’єристи і можуть цілими днями пропадати на роботі. А от Леви зовсім не такі. Вони люблять проводити час вдома, в колі родини. Через ці розбіжності їм буде дуже складно порозумітися і зберегти свої стосунки.

Близнюки та Риби

Близнюиу обожнюють домашній затишок та комфорт. Родина, діти, збереження сімейного вогнища – це їхні головні пріоритети. Риби ж дуже творчі особистості і постійно витають у хмарах. Вони обожнюють залишатися на самоті та віддаватися мистецтву. Близнюкам буде складно витримати таку поведінку свого партнера. Саме тому ця пара приречена.

Рак та Терези

Обидва знаки – нерішучі та схильні до сумнівів. У стосунках Рака та Терезів не буде лідера. Жоден з партнерів не захоче брати на себе відповідальність і приймати рішення. Тож стосунки просто не будуть розвиватися.

Діва та Водолій

Діви – серце і душа родини. Вони все своє життя готові догоджати коханій людині, ростити дітей та доглядати за домом. Водолії ж обожнюють свободу і не готові проміняти її навіть на щасливий шлюб. Представники цих знаків будуть страждати від непорозумінь, а потім врешті приймуть рішення розійтися.

Скорпіон та Стрілець

Уродженці цих знаків мають дуже схожі темпераменти. Лідерство у них в крові, тож разом Скорпіон та Стрілець утворюють вибухонебезпечну суміш. Між ними постійно буде конкуренція, чи пак битва за владу. Така напружена атмосфера рано чи пізно зруйнує їх стосунки дощенту.