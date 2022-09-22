Сьогодні переломний день для трьох знаків Зодіаку: кому пора готуватися до змін?

23 вересня вважається днем осіннього рівнодення. Це своєрідний кордон між осінню та літом. День має потужну енергетику, він є сильним і навіть магічним. Принаймні для кількох знаків Зодіаку. Їм астрологи обіцяють багато змін та доленосних рішень. Сьогодні мінімум троє представників зодіакального кругу багато чого для себе зрозуміють, та можливо по іншому заживуть.

Близнюки

Сьогодні цей знак нарешті знайде рішення багатьох старих проблем, які їх відверто мучать. Ви зрозумієте, як рухатися далі, як діяти і як вийти з тої складної ситуації, яка склалася навколо вас. Також, саме сьогодні чекайте на хорошу пропозицію від керівництва. Можливо вам запропонують перспективну посаду або відрядження. В один момент до вас прийде осяяння, що все в цьому житті залежить від вас. Удача точно буде на вашому боці.

Рак

У Раків зараз непростий період в особистому житті. Ви наче на роздоріжжі і не знаєте, куди звернути, щоб прийняти правильне рішення. Сьогодні у вас з’явиться кілька інших поглядів на ситуацію. Ви нарешті зрозумієте, що робити. На секунду з’явиться думка, що починається біла смуга. Можливо це дійсно вона. Беріть побільше ініціативи в свої руки і в жодному разі не обирайте роль жертви. Вона вам не личить. Як бонус до самооцінки, з’явиться гарна пропозиція на роботі. Але доведеться працювати на всі 100, щоб виправдати очікування керівництва.

Лев

Сьогодні у вас з’явиться великий шанс все змінити. Можливо це пропозиція переїхати в інше місто чи навіть країну. Можливо, пропозиція змінити роботу. Ви зможете позбутися того, що пригнічує і почати жити з чистого листка. Єдине, що радять астрологи, не пасувати не боятися змін і впевнено крокувати їм на зустріч.