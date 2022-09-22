Прокачайте свій роутер: як самостійно покращити сигнал WI-FI з допомогою простих маніпуляцій
Практично в кожного вдома є Wi-Fi роутер. Бездротовий інтернет набагато зручніший від дротового і дозволяє підключати до нього одразу декілька гадежтів. Та багатьох дратує той факт, що інтернет “глючить”, працює з перебоями або надто повільно, хоча користувач й оплачує не найдешевший тариф.
Дехто звинувачує у всьому товсті стіни вдома, мовляв вони перебивають сигнал. Але це не так. Дуже часто швидкість інтернету можна пришвидшити рядом нехитрих маніпуляцій. Розповідаємо про популярні лайфхаки.
Є мінімум три поради, як покращити швидкість інтернету
Якщо ваш інтернет однозначно мав би працювати швидше, експерти радять наступне.
- Зверніться у компанію провайдера. Інколи, не надто добросовісні провайдери спеціально зменшують швидкість Інтернету у непопулярні на їхню думку години. Тобто пізно ввечері, або зранку, коли на їх думку люди менше користуються мережею. Якщо не скаржитися на це, подібне продовжуватиметься.
- Спробуйте перезавантажити роутер. Інколи це дійсно допомагає, але не потрібно зловживати. Ба більше будьте готові, що доведеться наново його налаштовувати та вводити пароль. Не плутайте перезавантаження, і скидання налаштувань. Перезавантаження відбувається, коли ви просто відключите роутер від електрики і через кілька секунд заново його ввімкнете. Деякі виробники кажуть, що не можна перезавантажувати роутер частіше ніж раз у два місяці. Експерти зазначають, що оптимально робити це раз у місяць.
- Оновіть роутер. Ну і якщо ваш роутер багаторічної давності, має одну антену або й зовсім немає, то не чекайте від нього хорошої роботи, навіть якщо ви купили у провайдера найдорожчий тариф. Тут краще один раз витратитись але купити новий пристрій, з мінімум трьома антенами.
Будь-які маніпуляції з роутером проводьте паралельно читаючи інструкцію виробника.
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