Прокачайте свій роутер: як самостійно покращити сигнал WI-FI з допомогою простих маніпуляцій

Практично в кожного вдома є Wi-Fi роутер. Бездротовий інтернет набагато зручніший від дротового і дозволяє підключати до нього одразу декілька гадежтів. Та багатьох дратує той факт, що інтернет “глючить”, працює з перебоями або надто повільно, хоча користувач й оплачує не найдешевший тариф.

Дехто звинувачує у всьому товсті стіни вдома, мовляв вони перебивають сигнал. Але це не так. Дуже часто швидкість інтернету можна пришвидшити рядом нехитрих маніпуляцій. Розповідаємо про популярні лайфхаки.

Є мінімум три поради, як покращити швидкість інтернету

Якщо ваш інтернет однозначно мав би працювати швидше, експерти радять наступне.

Зверніться у компанію провайдера. Інколи, не надто добросовісні провайдери спеціально зменшують швидкість Інтернету у непопулярні на їхню думку години. Тобто пізно ввечері, або зранку, коли на їх думку люди менше користуються мережею. Якщо не скаржитися на це, подібне продовжуватиметься. Спробуйте перезавантажити роутер. Інколи це дійсно допомагає, але не потрібно зловживати. Ба більше будьте готові, що доведеться наново його налаштовувати та вводити пароль. Не плутайте перезавантаження, і скидання налаштувань. Перезавантаження відбувається, коли ви просто відключите роутер від електрики і через кілька секунд заново його ввімкнете. Деякі виробники кажуть, що не можна перезавантажувати роутер частіше ніж раз у два місяці. Експерти зазначають, що оптимально робити це раз у місяць. Оновіть роутер. Ну і якщо ваш роутер багаторічної давності, має одну антену або й зовсім немає, то не чекайте від нього хорошої роботи, навіть якщо ви купили у провайдера найдорожчий тариф. Тут краще один раз витратитись але купити новий пристрій, з мінімум трьома антенами.

Будь-які маніпуляції з роутером проводьте паралельно читаючи інструкцію виробника.