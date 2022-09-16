Стало известно, какие области могут частично или полностью остаться без отопления

Уже совсем скоро начнется отопительный сезон, но, как заявляют в Правительстве, тепло будет не везде. Есть ряд городов и целых областей, где нет газа уже длительный период времени. С наступлением отопительного сезона ничего не изменится. Ирина Верещук заявила, что критическая ситуация в как минимум шести областях. Из трех из них уже просят эвакуироваться. Жителям других областей рекомендуют готовиться к разным сценариям и тоже планировать возможные варианты для эвакуации.





Холодно может быть в шести областях

Пока ситуация критическая в части Запорожской и Херсонской областей. К примеру, в Мелитополе Бердянске и Энергодаре уже длительное время нет газа.

“Перспективы появления газа нет. Его используют для обеспечения 95% отопления. В Бердянске он исчез 3 месяца назад, однако его подачу до сих пор не возобновили. Слова окупантов о строительстве газопровода из Бердянска являются фейком», – сказал мэр города Иван Федоров.



Именно поэтому люди из этих городов уже призывают эвакуироваться, до наступления холодов. Не слишком обнадеживающая ситуация в Донецкой и Луганской областях. Также газа может не стать в Николаевской и Харьковской областях. Все из-за регулярных обстрелов и попадания в тепловую инфраструктуру.

На самом деле ни одна из областей не застрахована от ракетных ударов, и россияне дали понять, что их цель вернуть Украину в каменный век, где не будет света, воды и газа. Конечно, им это не удастся сделать, но временные перебои со светом и отоплением вполне возможны. В настоящее время в Украине уничтожено или повреждено около 327 объектов инфраструктуры. Среди них:

Одна ТЭС. Десять ТЭЦ из которых 4 разрушены полностью. 316 котельных из которых минимум 10 разрушены полностью.

Людей просят готовиться к зиме уже. Покупать генераторы, дрова или планировать эвакуацию.