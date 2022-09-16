Пенсионеры могут оформить 7000 гривен единовременной помощи: краткая инструкция

Пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий населения. Они получают настоящий мизер, если учитывать нынешний курс, цены и тарифы на коммуналку. Большая часть пожилых людей получает минимальную пенсию в размере чуть более 2000 гривен. В этой связи некоторые международные организации, такие как ООН решили поддержать пенсионеров единовременной денежной выплатой. Она рассчитана в первую очередь на жителей оккупированных территорий, или тех, где продолжаются тяжелые бои. Но оформить заявку может житель любой области и региона.





Оформить заявку можно через портал єПомощь

В приоритете пенсионеры, которые остались жить в оккупации или в прифронтовых регионах. Их заявки будут рассматриваться в первую очередь и у них больше всего шансов получить выплату. Далее в очереди на деньги одинокие люди, люди с инвалидностью и т.д. Неважно считается ли лицо внутренне перемещенным. Данный статус в этом случае роли не играет. Чтобы оформить заявку нужно зайти на сайт еПомощь и заполнить краткую анкету. Нужно указать свои основные данные, статус и номер банковского счета в формате IBAN. Заявку будут обрабатывать в течение нескольких дней, хотя обработка может занять и несколько недель из-за большого наплыва желающих оформить выплату. Если ваша заявка будет согласована, вам в течение трех месяцев будет приходить на счет (указан в анкете) по 2200 гривен. Таким образом, один человек получит 6600 грн помощи.

На сервисе доступны и другие виды выплат

Правительство рекомендует детально изучать все виды выплат, которые есть на платформе. Там собрано большинство предложений от разных украинских и международных благотворительных организаций. Их перечень постоянно обновляется и затрагивает широкий круг людей. Также можно подать заявку на получение гуманитарной помощи, продовольствия, одежды и т.д.