Пенсіонери можуть оформити 7000 гривень одноразової допомоги: як скористуватися нагодою?

Пенсіонери являються однією з найвразливіших категорій населення. Вони отримують справжній мізер, якщо враховувати теперішній курс, ціни та тарифи на комуналку. Більша частина людей похилого віку отримує мінімальну пенсію у розмірі ледь більше 2000 гривень. У зв’язку з цим деякі міжнародні організації, такі як ООН вирішили підтримати пенсіонерів одноразовою грошовою виплатою. Вона розрахована в першу чергу на мешканців окупованих територій, або тих де тривають важкі бої. Але оформити заявку може мешканець будь-якої області та регіону.





Оформити заявку можна через портал єДопомога

В пріоритеті пенсіонери, які залишилися жити в окупації або у прифронтових регіонах. Їхні заявки розглядатимуть в першу чергу і вони мають найбільше шансів отримати виплату. Далі в черзі на гроші одинокі особи, люди з інвалідністю тощо. Неважливо чи особа рахується внутрішньо переміщеною. Даний статус в цьому випадку ролі не відіграє. Щоб оформити заявку потрібно зайти на сайт єДопомога і заповнити коротку анкету. Потрібно вказати свої основні дані, статус, та номер банківського рахунку в форматі IBAN. Заявку оброблятимуть протягом кількох днів, хоча обробка може тривати й кілька тижнів через великий наплив бажаючих оформити виплату. Якщо ваша заявка буде погоджена, вам протягом трьох місяців приходитиме на рахунок (вказаний у анкеті) по 2200 гривень. Таким чином одна особа отримає 6600 грн допомоги.

На сервісі доступні й інші види виплат

Уряд рекомендує детально вивчати всі види виплат, які є на платформі єДопомога. Там зібрано більшість пропозицій від різних українських та міжнародних благодійних організацій. Їх перелік постійно оновлюється та зачіпає широке коло осіб. Також можна подати заявку на отримання гуманітарної допомоги, харчів, одягу тощо.