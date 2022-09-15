По 12 000 гривен на человека: в Минсоцполитики рассказали, кто может оформить эту выплату

В Украине сейчас несколько миллионов людей имеют статус внутренне перемещенных лиц. Это люди, которые выехали из регионов, где ведутся бои, или есть оккупация. Нередко украинцы покидают и прифронтовые города и области, гораздо чаще подвергающиеся обстрелам, чем все остальные. Это, например, Николаев, Харьков или Запорожье. Все переехавшие в более безопасные регионы имеют право на выплаты от государства. На днях стало известно, что некоторые из ВПЛ еще ни разу не получали эту помощь начиная с марта или апреля. В зависимости, кто когда уехал. Оказывается, тогда из-за большого количества заявок некоторые так и остались необработанными. Теперь люди могут получить все эти деньги одновременно.





Можно получить выплаты за 6 месяцев сразу

Все выплаты оформляются через “Дию” или в органах социальной защиты населения по новому месту жительства. Если вам ни разу не пришла выплата, нужно повторно подать заявку, указав, что вы претендуете на средства уже несколько месяцев и ни разу их не получали. В системе все это легко проверить, так что будьте уверены, средства вам выплатят. Так как на одного взрослого выплачивают 2000 гривен, то за шесть месяцев люди могут получить 12 000 гривен. В случае с детьми и лицами с инвалидностью сумма больше, ведь им в месяц должно приходить 3000 гривен.

Список областей, которым предоставляется помощь, был обновлен

В начале войны внутренне перемещенными лицами считались и жители Киевщины, Черниговщины, Житомирской и других северных областей, которые в тот момент были в оккупации. Впоследствии, когда города и села были освобождены, людям перестали выплачивать ежемесячное пособие.