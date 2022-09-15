Схвалено проєкт Держбюджету: як зміняться пенсії, зарплати та ціни на продукти у 2023 році

Вже з’являються прогнози на 2023 рік. А саме, як планують змінювати пенсію, чи не планують зовсім. Як зміняться мінімальна та середня зарплата в Україні. Та якими будуть ціни на продукти. Вже опубліковано проєкт державного бюджету на наступний рік і можна робити певні висновки. Вони, м’яко кажучи, шокують. Рік буде дуже важким, і в першу чергу для пенсіонерів та власників мінімальної зарплати.





Зростуть лише ціни

Згідно з новим держбюджетом стало зрозуміло, що ні мінімальна пенсія, ні зарплата не змінюватимуться протягом всього 2023 року. Тобто жодних індексацій до нового курсу валют не відбуватиметься. Звісно все залежить від ситуації на фронті, і того, як розвиватимуться події та доки триватиме війна. Але поки що прогноз наступний:

Мінімальні пенсії весь 2023 рік триматимуться на позначці 2093 гривні. Мінімальні зарплати триматимуться на позначці 6700 грн.

Водночас ціни, які вже порівняно з 2021 роком зросли на 30% у наступному році зростуть ще раз так. Тобто, зарплата і пенсія залишатиметься такою, як була два роки тому, а ціни будуть на 60% вищими. Безліч українців опиняться на межі бідності. Також експерти наголошують, що рівень безробіття зросте до 28%, що є критичним показником. Звісно, якщо війна закінчиться найближчими місяцями, то бізнес активніше відновлюватиме свою роботу. Але це не відхиляє того факту, що курс валют високий, сировина та електроенергія подорожчали. Відповідно підприємцям важче буде зберегти достойний прибуток, та забезпечувати велику кількість людей робочими місцями. Скорочення точно будуть.

Є й позитивні прогнози

Зокрема, в Уряді передбачають, що у 2023 році відбудеться зростання економіки приблизно на 4%. Але враховуючи її падіння цьогоріч на 33%, цей показник мізерний і звичайним громадянам не сильно буде відчутним.