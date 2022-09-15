По 12 000 гривень на особу: в Мінсоцполітики розповіли, хто може оформити цю виплату

В Україні зараз кілька мільйонів людей мають статус внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які виїхали з регіонів де точаться бої, або є окупація. Нерідко українці покидають й прифронтові міста та області, які набагато частіше піддаються обстрілам, ніж всі інші. Це наприклад, Миколаїв, Харків чи Запоріжжя. Всі, хто переїхав в більш безпечні регіони, мають право на виплати від держави. Днями стало відомо, що дехто з ВПО ще жодного разу не отримували цю допомогу починаючи з березня чи квітня. Залежно, хто коли виїхав. Виявляється, тоді через велику кількість заявок, деякі так і залишилися необробленими. Зараз люди можуть отримати всі ці гроші одночасно.





Можна отримати виплати за 6 місяців одразу

Всі виплати оформлюються через “Дію” або в органах соціального захисту населення по новому місцю проживання. Якщо вам жодного разу не прийшла виплата, потрібно повторно подати заявку вказавши, що ви претендуєте на кошти вже кілька місяців і жодного разу їх не отримували. В системі все це легко перевірити, тож будьте певними, кошти вам виплатять. Так як на одну дорослу особу виплачують 2000 гривень, то за шість місяців люди можуть отримати 12 000 гривень. У випадку з дітьми та особами з інвалідністю сума більша, адже їм в місяць має приходити 3000 гривень.

Перелік областей, яким надається допомога було оновлено

На початку війни внутрішньо переміщеними особами вважалися й мешканці Київщини, Чернігівщини, Житомирської та інших північних областей, які на той момент були в окупації. Згодом, коли міста та села були звільнені, людям перестали виплачувати щомісячну допомогу.