В Украине школьники будут получать стипендию: названы суммы и условия

В Украине стипендию всегда получали только студенты. Для этого нужно хорошо учиться и отлично сдавать экзамены. Для школьников ничего подобного никогда не было, и кажется, это будут исправлять. Правда, пока начнут только со столицы, ведь это инициатива столичной мэрии. Проект будет финансироваться из городского бюджета и будет касаться учащихся 8-11 классов. Им могут выплачивать по 1000 гривен в месяц, при условии хороших оценок и активного участия в различных олимпиадах, конкурсах и т.д.





Все для того, чтобы мотивировать детей к обучению

Последние три года ученикам очень сложно, ведь сначала из-за коронавируса, а теперь из-за войны детям приходится учиться дистанционно. Многим тяжело дается обучение на дому. Недостаточно мотивации, недостаточно стимула. Да и прорабатывать учебный материал в одиночку довольно тяжело и скучно. Именно поэтому киевских школьников решили немного мотивировать.



“В настоящее время необходимо внедрять действенные механизмы, которые будут мотивировать школьников добиваться успехов в обучении. Проект решения предусматривает присвоение персональных стипендий учащимся 8-11 классов, которые являются призерами олимпиад, конкурсов и турниров по учебным предметам, а также имеют высокие достижения в обучении“, – рассказал глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук,

Пока не называют точных дат, когда именно эта инициатива вступит в силу. Также неизвестно, присоединятся ли к проекту другие области.

На данный момент обучение во всех школах происходит по-разному

Учебный год в Украине начался, как всегда 1 сентября, но в каждом регионе по-разному. Большинство городов на востоке и юге Украины учатся исключительно дистанционно. В центре и на севере практикуют смешанное обучение, где дети частично учатся онлайн, а частично офлайн. На западе почти все школы открыли свои двери для учащихся. В то же время ситуация может измениться каждый день и предсказать, каким обучение будет в дальнейшем, невозможно.