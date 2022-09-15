В Україні школярі отримуватимуть стипендію: названо суми та умови

В Україні стипендію завжди отримували лише студенти. Для цього потрібно гарно вчитися та на відмінно здавати екзамени. Для школярів нічого подібного ніколи не було, і здається це будуть виправляти. Щоправда, поки що почнуть лише зі столиці, адже це ініціатива столичної мерії. Проєкт фінансуватиметься з міського бюджету, та стосуватиметься учнів 8-11 класів. Їм можуть виплачувати по 1000 гривень в місяць, за умови гарних оцінок, та активної участі у різноманітних олімпіадах, конкурсах тощо.





Все для того, аби мотивувати дітей до навчання

Останні три роки учням дуже складно, адже спочатку через коронавірус, а тепер через війну дітям доводиться вчитися дистанційно. Багатьом важко дається навчання вдома. Недостатньо мотивації, недостатньо стимулу. Та й опрацьовувати навчальний матеріал наодинці доволі важко і нудно. Саме тому, київських школярів вирішили трохи мотивувати.

“Наразі необхідно впроваджувати дієві механізми, які мотивуватимуть школярів досягати успіхів у навчанні. Проект рішення передбачає присвоєння персональних стипендій учням 8-11 класів, які є призерами олімпіад, конкурсів та турнірів з навчальних предметів, а також мають високі досягнення у навчанні” , – розповів голова постійної комісії з питань освіти та науки, сім’ї, молоді та спорту Вадим Васильчук.

Поки не називають точних дат, коли саме ця ініціатива вступить в дію. Також, не відомо, чи долучаться до проєкту інші області.

На даний момент навчання у всіх школах відбувається по-різному

Навчальний рік в Україні розпочався, як і завжди 1 вересня, але в кожному регіоні по-різному. Більшість міст на сході та півдні України навчаються виключно дистанційно. В центрі, та на півночі практикують змішане навчання, де діти частково навчаються онлайн, а частково офлайн. На заході майже всі школи відчинили свої двері для учнів. Водночас ситуація може змінитися щодня тож передбачити, яким навчання буде надалі, неможливо.