Тарифы все-таки вырастут: сколько придется платить за газ в этом году?

Уже совсем скоро начнется отопительный сезон, а с ним существенно возрастут и суммы в платежках за коммуналку. Правительство пообещало, что пока продолжается военное положение, тарифы не будут меняться. Это означает, что этой зимой газ будет стоить 8 гривен, но означает ли это, что украинцы будут платить за отопление так, как в прошлом году. Нет к сожалению. Тарифы по сравнению с прошлогодними все равно больше.





В декабре 2021 года тарифы были совсем другими

Если проанализировать цены, которые были в 2021 году, то за один кубометр газа украинцы платили 6,33 гривны. Это по состоянию на декабрь 2021 года. После Нового года, то есть уже в 2022 году (в конце отопительного сезона) тарифы выросли до 7,99 гривен. То есть, если одно домохозяйство выжигает зимой 400 кубов газа, то в прошлом году за это нужно было заплатить примерно 2500 грн, а в этом году это уже 3200 грн. Но все равно это лучше, чем могло бы быть. Учитывая дефицит газа и курс валют, цена топлива точно поползла бы вверх. В правительстве уже предупреждают, что как только война закончится, тарифы будут расти. В то же время, обещают делать это постепенно, увеличивая цену газа сначала на 10%, потом еще на несколько процентов и так до нужной суммы.

Украинцев призывают готовиться к тяжелой зиме

Людей уже предупреждают, что могут быть перебои со светом, а когда нет света, то газовые котлы или тем более электрические конвекторы не работают. Если есть возможность приобрести генератор – сделайте это. Если есть возможность отапливать дровами – обязательно запаситесь ими. Родителям нужно быть готовыми к дистанционному обучению. И хотя во многих областях дети учатся очно, но с наступлением холодов вероятно перейдут на дистанционное обучение с целью экономии отопления.