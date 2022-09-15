Тарифи таки зростуть: скільки цьогоріч доведеться платити за газ?

Вже зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон, а з ним суттєво зростуть й суми в платіжках за комуналку. Уряд пообіцяв, що допоки триває воєнний стан тарифи не змінюватимуться. Це означає, що цієї зими газ коштуватиме 8 гривень, але чи означає це, що українці платитимуть за опалення так як у минулому році. На жаль, ні. Тарифи порівняно з минулорічними все одно більші.





В грудні 2021 тарифи були зовсім іншими

Якщо проаналізувати ціни, які були у 2021 році, то тоді за один кубометр газу українці платили 6,33 гривні. Це станом на грудень 2021 року. Після Нового року, тобто вже у 2022 (наприкінці опалювального сезону) тарифи зросли до 7,99 гривень. Тобто, якщо одне домогосподарство випалює взимку 400 кубів газу, то в минулому року за це потрібно було заплатити приблизно 2 500 грн, а цьогоріч це вже 3 200 грн. Але все рівно це краще ніж могло б бути. Враховуючи дефіцит газу та курс валют, ціна палива точно поповзла б вгору. В Уряді вже попереджають, що як тільки війна закінчиться тарифи будуть рости. Водночас обіцяють робити це поступово, збільшуючи ціну газу спочатку на 10%, потім ще на кілька відсотків і так до потрібної суми.

Українців закликають готуватися до важкої зими

Людей вже попереджають, що можуть бути перебої зі світлом, а коли нема світла то газові котли чи тим паче електричні конвектори не працюють. Якщо є можливість придбати генератор — зробіть це. Якщо є можливість опалювати дровами — обов’язково запасіться ними. Батькам треба бути готовими до дистанційного навчання. І хоч зараз в багатьох областях діти навчаються очно, та з настанням холодів ймовірно перейдуть на дистанційне навчання з метою економії опалення.